35歲韓國女星朴寒星2017年帶球閃嫁企業家老公劉仁碩，兩人育有一子，去年劉仁碩捲入勝利夜店事件，不僅涉嫌是「淫片群組」的一員，更有性買賣嫌疑，當時朴寒星為了尋求劉仁碩獲釋，手寫請願書向法官求情，昨(2日)案件一審開庭，劉仁碩的律師承認性買賣事實，又強調之後會透過辯論表達正確立場。

朴寒星過去曾演出《我有愛人了》、《Oh My Lady》等偶像劇，去年她拍攝《悲傷時愛你》時，老公劉仁碩被踢爆是勝利「老司機群組」成員，引發網友齊要求朴寒星退出拍攝，朴寒星則發長文表示：「與我相伴一生的人，他過去的事情雖然與我無關，但我認為這是不能分開看待的事情」，表示會和丈夫不離不棄。

朴寒星又說，因拍戲劇是公司之間合約的決定，無法輕易卸下義務，會更努力把戲拍好拍完。後來她又為被聲請羈押的劉仁碩親筆寫下3頁A4紙的請願書，文中極力為劉仁碩擔保，強調：「我的先生，全然沒有要逃避或逃走的意圖，身為家中妻子，我擔保他會以不拘留起訴的狀態下配合調查」。

據韓媒報導，昨全案一審，檢察官表示，對劉仁碩起訴的理由是在擔任理事期間曾涉嫌數十次性交易，並透過性交易買賣獲利，且涉嫌貪汙，對此，劉仁碩律師回應，雖承認事實，會用文件再進一步詳細說明犯案動機。

(中時電子報)