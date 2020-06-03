《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（3）日的國際新聞重點。

【1】 美聯社曝世衛內部文件 怨大陸未即時提供疫情資料

根據美聯社獲取的文件顯示，世衛組織對大陸的提供資訊並不滿意。美聯社的報導說，世衛組織的內部資訊既不支援美國「世衛被中國控制」的說法，也不支持大陸即時提供新冠資料的說法，而是透露出世衛組織身處艱難處境。目前並沒有世衛組織人員證實這份由美聯社獲取的文件真假。

【2】 陸若強推國安法 英相投書港媒：將大修移民法 納300萬港人赴英

英國首相強生3日投書香港《南華早報》，預告如果大陸強行推動「港版國安法」，英國將不得不大幅度修改移民法規，接納近300萬香港人赴英國，甚至讓他們取得英國公民身分。

【3】 美國暴動燎原 股市續漲關鍵

據CNBC新聞網2日報導，分析師說，抗議或許令人憂心忡忡，但並不會影響股市，而其中關鍵仍在於經濟重新開放。而維持市場持續強勁的一大因素，在於美國聯準會（Fed），其他中央銀行和世界各國政府的數兆美元刺激方案。

【4】 東京疫情未終結 小池宣布拉警報

東京都的新冠肺炎疫情日趨穩定，才剛宣布階段性地讓商家重新營業，2日竟爆出又有34人確診，前次超過30人確診是在5月14日，讓東京都知事小池百合子2日正式發布因應新冠肺炎疫情的「東京警報」，

【5】 CNN：川普應對示威 毀了挺港力道

川普政府日前宣布一連串對陸打擊措施，作為挺香港姿態；不過正當非裔人民遭白人警員不當執法致死，引起全國示威，川普卻不停地在推特多次聲稱要用暴民動用軍隊平亂，讓外媒認為川普對示威的反應，不僅毀了先前美國對要保護香港的力道，更對大陸而言是「天上掉下來的禮物」。

(中時電子報)