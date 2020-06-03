行動支付迅速滲透民眾的日常生活，根據台北富邦銀行信用卡大數據分析，今年第一季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金額大幅成長，與去年同期相比成長幅度高達124％，而刷卡筆數也同步成長169％。

為擴大行動支付應用場景，北富銀與LINE Pay緊密合作，LINE Pay綁定任一富邦信用卡，活動期間於LINE Pay「電信費」專區繳台灣大哥大電信費享最高8％回饋，其中4％專屬回饋無上限，為市場最優；於AsiaYo消費滿額享最高15％回饋。

北富銀表示，看好行動支付發展潛力積極與LINE Pay共同打造行動支付生活圈，隨LINE Pay應用場景變廣、支付流程簡便且安全，大幅增加民眾以LINE Pay秒嗶消費的意願，今年再加上新冠肺炎疫情助長手機付款的消費風氣，催化了行動支付的普遍性，今年第一季刷卡額度或交易筆數皆雙雙創下新高，預計第二季也能持續穩定成長。

(中時 )