行政院昨公布「振興三倍券」方案，民眾花1000元可以領3000元振興三倍券，發放管道採取紙本與電子支付並行，引發民眾反彈，有多位民進黨中南部立委辦公室電話抱怨電話接不完。對此，綠委陳亭妃坦言，現階段確實有民眾反彈，對於如何使用跟領取感到擔憂，她認為是好的狀況，至少可以在正式上路前透過行銷宣傳讓民眾更了解方案。綠委許智傑更建議，政府應該直接發3000元振興券，民眾不需花1000元才能領。

行政院長蘇貞昌昨公布「振興三倍券」方案，自7月15日起至年底，民眾花1000元可獲得3000元振興券，共有實體券及電子支付等領取通路，遭國民黨批評三被振興券漏洞百出，甚至鼓勵民眾變相換現金，民眾黨團也質疑用健保卡領取口罩違法。

對此，許智傑認為，三倍券確實有刺激消費的經濟效果，肯定政府因應年輕人等不同消費習慣規劃多元方案，但要民眾花1000元，而且使用項目被限制，的確引來很多民眾罵聲，建議政府應該直接發3000元的振興券。

陳亭妃說，振興券目的在於希望鼓勵消費，方案剛公布當然大家會有很多擔憂，像是振興券好不好兌換、使用上方不方便，這部分行政院一定要加強宣傳，不能讓中年人或長者感覺到兌換不方便。

陳亭妃說，振興券方案公佈後，看到很多飯店、百貨公司都陸續推出促銷方案，相信大家一定會感受到振興券的不一樣，這也是為什麼振興券要等到7月15日才實施，因為很多資訊需要宣傳讓民眾了解，相信未來振興券正式上路後會讓民眾感到方便好用。

(中時 )