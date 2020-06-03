曾聽過服裝設計量產前會先打版，同樣汽車會經過樣車試製確認無誤，才進行大量生產，但你聽過建築會先「試蓋」嗎？福樺建設位於林口的預售案「富貴中山」，不僅在接待中心旁預做了建築「實體立面」，還全方位公開給消費者親眼見證，關鍵步驟絲毫不藏私。

福樺「富貴中山」興建前，試蓋實體立面與各單位進行多方驗證。/圖業者提供

慎於始 視覺模型容錯修正

有別於一般建商按圖施工，福樺建設在建案施作前會進行「試蓋」，為的是概念驗證、設計驗證和工藝驗證，通過多次試驗做校正改進，力求精雕完美。福樺建設董事長丁章權將此步驟稱之為「視覺模型」，他認為建築本身就是立體的，許多層次單看平面圖紙無法被呈現出來。比方說要將磁磚燒出日月潭湖水的顏色，就必須經過多次窯燒上釉測試，光是從一張紙變成一塊磚，就需要經過千錘百鍊，甚至是轉角怎麼貼磚收邊、縫隙寬度、泥漿顏色等，每一處細節都必須講究，唯有透過「試蓋」，將一切攤在陽光下才能真實體現。

「富貴中山」將興建地上23層，外觀將呈現出有如日月潭湖水色澤。/圖業者提供

問他如此一來，花費成本不是要大幅提升？他認真回答「一切值得！」認為一棟樓蓋起來要歷久彌新，建商對環境市容有責任，用千分之一的預算做視覺模型，理當如此。實際光影呈現、建材細微感受還是要透過實體才會知道，前置作業雖然耗時耗費，但在過程中，每一處施工包商都有深刻的參與感，大家集思廣益進行研究調整，人人發揮所長拿出真本事來，最重要的是這個階段不怕犯錯，可以不斷修正做出更好的作品。

「富貴中山」為住宅大樓，基地面積617坪，將興建地上23層、地下4層，室內格局2-3房，坪數35-55坪，總戶數113戶，每坪開價35-39萬元，預計2022年下半年完工。

鍾於情 深耕林口興建商辦

丁章權自幼在林口土生土長，在地情感濃厚，深愛這塊紅土台地，一直以來想為本地多做些有意義的事。他認為林口發展至今住宅建築越趨完善，下一步計畫將興建商業空間。丁章權回憶說，過去的林口到處都是燈稱花、茶葉、柑橘植物等，而且四處有清澈的溪流，將腳放進冰涼溪中，小魚蝦都會悠遊其中，兒時記憶一一湧現。他提到林口人口是新北市平均年齡最年輕的區域，加上隨著都市發展，本地逐漸對新商辦大樓產生需求性，而他接下來要蓋的不單單只是一般的商場，而是必須能符合地方歷史靈魂，融入當地文化色彩，體現出宜古宜今的在地風情。

福樺建設只要看見美觀的植物樹種，就會先購買回自行預做植栽。/圖業者提供

「唯有本地人才能真正了解在地文化。」丁章權說這份計畫前後至少思索了5年，如今是時候成就這件事了。正因為在地，比起他人更有「接地氣」的使命感，林口需要一個優質的花園、好的商業走廊，平日喝咖啡有地方去、放假休憩可輕鬆走走，現在的他心中藍圖已構建成型，充滿著熱情要將理想付諸實現，未來將提供給民眾另一種新選擇。

(中時電子報)