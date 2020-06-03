據中國大陸國家衛健委公布最新的情況，大陸在周二（2日）只有一宗確診病例，是廣東省的境外輸入病例，患者來自阿拉伯聯合大公國，在入境口岸被發現，入境後即被隔離觀察。

另一方面，此前爆發大規模聚集性疫情及醫院內感染的吉林境舒蘭市，當地疫情已經受控，吉林衛健委今（3日）宣布，即日起舒蘭市風險等級由高風險調整為低風險。

大陸在周二新增一宗境外輸入病例（廣東1宗），沒有新增死亡病例，新增一宗疑似病例，為境外輸入病例（上海1宗）。當日新增治癒出院病例1宗，解除醫學觀察的密切接觸者370人，重症病例減少1宗。境外輸入現有確診病例63宗（無重症病例），現有疑似病例3宗。累計確診病例1762宗，累計治愈出院病例1699宗，無死亡病例。

截至周二，大陸現有確診病例73宗（其中重症病例2宗），累計治癒出院病例78314宗（北京核增1宗，黑龍江核增2宗，江西核減5宗），累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83021宗（北京核增1宗，黑龍江核增2宗，江西核減5宗），現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者745950人，尚在醫學觀察的密切接觸者4609人。

無症狀感染者方面，大陸在周二新增4宗無症狀感染者（境外輸入2宗），當日無轉為確診病例。當日解除醫學觀察18宗（境外輸入1宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者357宗（境外輸入40宗）。

(中時 )