行政院宣布推出「振興三倍券」後掀起許多爭議，有民眾看完質疑為何不直接發放現金比較方便，對此，政院官員強調，政府是用特別預算來振興經濟，若直接發兩千元，不像振興券可以發揮放大三倍的效果。然而，民進黨立委許智傑昨(2日)在中天節目「新聞深喉嚨」中則是提到，「為何最簡單工作不做，要做被人罵的工作呢?當然他有他的用意」。

許智傑談三倍券(取自新聞深喉嚨youtube)

「振興三倍券」分為5種管道可讓民眾1000元變3000元，經濟部估可創千億元經濟效益，但國民黨立委批方案複雜、擾民，民眾黨立委蔡壁如則斷言，勢必會再引起萬元紓困之亂。另外，儘管蘇揆大力宣導三倍券「好領、好用、好刺激、最溫暖」，但學者、業界仍認為現金最好用。

蘇貞昌昨(2日)被問到為何不直接發2千元，他則是回應「直接發現金，有錢人他可能就放在口袋裡面忘了去消費」，刺激經濟沒有很大的效益。對此，財經專家賴憲政在節目中提到，其實有錢人都已經有錢了，一家四口領一萬二元三倍券，可能一餐就吃完，搞不好還不夠，那個是想太多。

而民進黨立委許智傑在節目中表示，其實發現金對民眾來說是真的比較方便，但他倒是有一點點不同看法，其實不只有錢人會省錢，從整體這些錢發下去，若都是現金，可能有些人就不會花，當作存錢，這不一定，但使用這個振興券一定要拿出來花，不花也不能存。

另外，許智傑說，一個政府其實發現金最簡單，政府怎麼這麼笨，跟你說發現金，你卻不要，為何最簡單工作不做，而是要做被人罵的工作呢?當然他有他的用意，就是說他的乘數效果也好，增加%數有多少%，有時候不一定從一般%數來思考，它就是一定比發現金的%數更多，所以政府才會這樣去做，所以這也是現金跟振興券的差距。

(中時電子報)