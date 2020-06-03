從去年中美貿易戰，到今年台灣疫情防守有成，台商回流力道強勁，全球晶圓代工龍頭台積電竹科研發中心設廠啟動，加上台積電竹南基地環評已通過，預計明年中展開大規模設廠，記憶體大廠美光也加碼投資台灣，廠房、廠辦需求大增，各地大興土木，也帶動建材業業績增長。

東和鋼鐵發言人郭淑媚表示，去年建築用鋼量就還不錯，政府推動前瞻基礎建設、公共工程捷運興建、台商回流商廠辦需求增加、一般住宅買氣回溫都有推升鋼筋及型鋼銷售，每月出貨量保持穩定。

以竹科園區及湖口鳳山工業區來說，是這波台商回流的重要基地之一，加上台積電竹科研發中心啟動，基地面積約14.3公頃，總投資額上看3,000多億元。

國產建材實業新竹廠長蕭瑩枝表示，新竹廠在運距與產能上占有先天優勢，是新竹地區的主力廠，可與竹北、東大廠偕同作業，3個廠合計每小時產能達600立方米，瞬間產能能滿足廠房與房建市場需求。

大量擴廠又盼能快速建廠，求速度也求一次達標的高品質。「以打基地大底舉例，即使一天需要4,000立方米，我們從早上8點到下午6點就能完成，在地只有國產辦得到！」國產建材實預估台商回流廠辦需求增，光是新竹廠業績將成長2成。

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(中時電子報)