前立法委員朱高正長子朱仰丘，今年1月因喝醉而倒臥新店快車道，易姓駕駛當時載著女性友人行經，未注意到路上有人而輾壓，朱仰丘遭受嚴重撞擊，送醫後仍宣告不致，易男也被依《過失致死》罪嫌起訴。而即便痛失愛子，朱高正在台北地檢署審理時並未出庭，反由朱高正的弟弟代為提出告訴。

檢警調查，今年1月13日晚間10時許，朱仰丘當時喝醉搭乘計程車離開，行經水源快速道路時不斷吵著要下車，司機為安全考量，讓他在新店中正路口附近下車，他則因酒醉而倒在快車道呼呼大睡，易男約10分鐘後開車行經，未注意到朱仰丘而輾壓，路人見狀連忙報警。

朱仰丘遭受嚴重撞擊，送醫急救後仍宣告不治，易男這才驚覺自己犯下大錯，不斷表示後悔之意，檢察官則認為，案發時雖時深夜，但現場燈光充足，駕駛人應注意車前情況，將他依過失致死罪嫌起訴。

但在檢調審理時，朱高正沒有現身說明，反由助理代替出庭，並由朱高正的弟弟代為提出告訴，案件起先被送到調解委員會，但雙方沒有共識而破局。

而朱高正的父子關係也曾是大眾焦點，朱仰丘的母親裘曼如與蔡英文總統在大學是要好同學，蔡英文對於朱高正對妻子不理不睬，一度相當不能諒解，在朱的妻子過世後，朱仰丘也被蔡英文收為乾兒子，但朱仰丘認為父親在母親住院期間，從未前來探病，還在外交際應酬、花天酒地，曾說「絕對不會原諒父親」

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(中時電子報)