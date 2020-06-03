為了追求台灣獨立，民進黨立委蔡易餘日前提出修憲案，要求刪除國家統一，最後雖自嘲「小丑」主動撤案，但如今綠黨、台灣青年民主協會、自由台灣黨出面接下蔡易餘的棒子，強調可以理解蔡英文的保守，所以他們改以公投方式，要求立委透過修憲刪除「國家統一」字眼，目前已展開第一階段連署，預計月底送出。

綠黨召集人余曉菁、中央大學兼任教授曾建元、台灣青年民主協會理事李欣、自由台灣黨主席羅宜等人，今以「青年創新憲」之名共同召開記者會。

余曉菁表示，台灣因為《憲法》的關係，無法正常參與國際社會，所以應該從根本切斷與中國的關係。她強調，《憲法》不代表台灣，也不適用台灣，因為台灣有多元文化與民主，所以應該讓台灣人決定自己的前途。

余曉菁強調，這次防疫讓台灣在全世界發光，也讓台灣人在全世界被看見，也打破中國壓迫做到超前部屬，這是台灣人最好的修憲機會，只要做到修憲，就能進一步制憲，讓台灣成為更好的地方。

因此，余曉菁表示，綠黨已經備妥刪除國家統一字眼的修憲公投案，內容為「您是否同意立法委員職權行使法應增列條文如下：第十屆立法委員應於2022年5月 20日前審議通過憲法增修條文修正案，將前言『為因應國家統一前之需要』刪除，改為『為因應國家現行需求』續依憲法增修條文第12條規定程序，送交全國公民投票複決」。

只是，同樣的「刪除國家統一」目標，日前民進黨立委蔡易餘其實已先提出修憲案，只是已自動撤案，當時還自稱「小丑」。對此，余曉菁說，他們對民進黨沒有立場，也沒有意見；民進黨有自己的權利，他們也都尊重。

面對蔡英文總統在520就職演說，強調會遵守中華民國憲法體制處理兩岸關係，余曉菁說，可以理解蔡英文較保守的看法，但綠黨還是主張台灣是主權獨立國家，所以要修掉《憲法》當中有關「國家統一」的部分。

曾建元表示，現在的憲法體制，因為有所謂的國家統一需要，這個迷思確實已限制台灣的正常發展。

羅宜也說，現在的《憲法》是國民黨的黨國遺緒，因此自由台灣黨定律黨提出的修憲工程案，希望未來能真正訂出一部台灣的新憲法。

(中時 )