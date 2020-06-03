今(2020)年油價波動格外劇烈，原油ETF也成為重災區，不過仍有不少投資人不顧一切進場，想要富貴險中求。專家認為，原油ETF屬於期貨型ETF，一定要弄懂5大風險評估再進場，以免蒙受巨大損失。

蔡蒔銓教授（圖片：蔡蒔銓教授提供）

油價瘋狂下跌，投資人也跟風搶進原油ETF，想趁油價重挫之際，賺上一筆黑金財。但是原油市場價格波動劇烈，雖然帶來可能的獲利，但也伴隨許多潛在風險，投資人不可以忽視這一點。有哪些事項需要特別留意？臺灣師範大學管理學院教授蔡蒔銓認為，進場布局之前，必須進行5大風險評估。

一是正價差風險：原油ETF會根據原油期貨指數編製規則進行轉倉，也就是「賣出近月期貨合約、買進遠月期貨合約」。一般市況下，遠月合約價格會高於近月合約，而呈現正價差情況，轉倉時等於「低賣、高買」，以相同市值轉倉後，持倉口數將下滑，但因大幅正價差通常出現於大幅供過於求期間，行情容易下跌。所以，在長期且大幅的正價差情況之下，原油ETF淨值長期易呈現下跌趨勢。

二是漲跌幅未設限：台股或台股ETF有單日漲跌幅10%限制，期貨ETF則是連結國外標的，包括槓桿/反向型ETF，沒有單日跌幅上下限，代表價格波動度可能會很高，例如近期原油價格動輒20%、30%的跌幅，因此，原油ETF可能帶來豐厚利潤，也可能慘賠，必須格外小心。

三是匯率風險：若是從事海外期貨交易，必須將資金換成外幣。以原油ETF來說，若在美國紐約商業交易所交易原油期貨，必須將台幣換成美元，因此，除了實際交易所產生的損益之外，還得額外負擔匯率風險。

四是高溢價風險：ETF會有折溢價問題，市價高於淨值為溢價，反之為折價。由於原油ETF目前溢價程度較高，市價遠高於淨值，必須留意價格收斂的風險。一旦市場反轉，或是供需恢復正常，溢價程度開始收斂之時，買在比較高溢價的投資人，相對比較不利。所以，一定要觀察折溢價的變化。

五是流動性風險：凡是投資ETF，不管標的是期貨或者現貨，流動性必須列入考量，倘若流動性不足，恐將導致買賣交易數量不夠，或者因為買賣價差很大，而造成投資損失。所以，投資前要了解各種ETF買賣報價及成交量等相關資訊，以免損益受到流動性的影響。

由於原油ETF風險不小，蔡蒔銓認為，交易之前，應該充分了解原油ETF特性，包括持倉成分、近月或是遠月合約比例、曝險狀況等等，同時，因為不同投資人各有不同程度的風險承受度，所以投資人必須了解自身風險承受度，並嚴格控制部位風險。

(中時電子報)