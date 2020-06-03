台灣流浪貓關懷協會去年6月在臉書社團貼文可到日本代購貓腎臟藥物「RAPROS」，事後協會及黃姓理事長2人遭檢舉違法販賣禁藥。台北地檢署調查認定黃男等人僅是協助會員取得，不是販售藥品牟利，3日依罪嫌不足，將黃男2人及協會不起訴。

檢方調查，黃男去年6月5日在臉書社團「貓侍CatPool-社團法人台灣流浪貓關懷協會」貼文表示可透過日本志工向日本獸醫購買藥「RAPROS」，再輸入台灣。事後，有民眾檢舉協會違法進口動物用禁藥，違反動物用藥品管理法等罪嫌。

檢方調查時，黃否認犯行，辯稱他請人了解日本獸醫狀況，透過日本志工，自己不了解引進相關事項，只有會員才有購藥資格，並且購藥的機票費是由會員共同分攤，不是常態性的服務，更沒有販售牟利。

檢方認為，黃男等人向會員收取原價，且分攤機票等費用，限定會員每人僅可購得2盒，無任何牟利情形，縱使行為不妥，但尚必要以刑罰相繩，因此不起訴黃男2人及協會。

(中時 )