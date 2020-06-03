口罩禁令睽違數月後終於解除，除了實體店面如四大超商、全聯等通路將開賣口罩以外，電商通路如網路家庭（8044）、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物、momo以及博客來等電商平台，近日開始也恢復口罩販賣。率先開跑的Yahoo、博客來等平台，今天早上都湧入大批網友搶購，更造成網站一度當機。

國內疫情趨緩，但尚未完全解除，中央流行疫情指揮中心宣布，6月1日起正式解除口罩販售禁令，除了每日徵用的800萬片口罩外，其餘產量將提供給民眾於各大通路購買。以中衛口罩來看，網路平台包括PChome、momo、Yahoo、Payeasy、博客來、蝦皮購物、墊腳石和東森購物皆有販賣。松果購物則是宣布3日起販售MIT醫療級口罩，下單後將陸續出貨，且不限金額即可免運。

不過，電商首日開放口罩販售，吸引大批人潮，博客來官網上午11點及Yahoo上午10點都遇到網站大當機，兩家電商開賣後，幾乎不到10分鐘，站上的中衛口罩就被搶購一空。

Yahoo奇摩購物中心已於昨（2）日晚間10點搶先限量開賣CSD中衛醫療口罩，今（3）日上午10點起正式限量開賣首波萬片中衛醫療口罩，樣式為中衛平面及立體款醫療口罩，每盒50片，平面醫療口罩售價300元，共有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3種顏色供選購；酷黑款式的立體醫療口罩，售價499元，單片9.98元。

Yahoo奇摩購物中心表示，為讓更多有需要的消費者可購入口罩，每人限購1盒，開賣後也將積極與供應商合作，持續上架補貨。

網家指出，3日下午開始將於站上首波開賣逾萬片中衛口罩，其中包含平面口罩，每盒50片裝，售價300元，並有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅三色，每人限購2盒。另有酷黑款式的立體口罩，每盒50片裝，售價699元，每人限購1盒。

蝦皮購物則表示，自政府宣布6/1起全面解除口罩管制禁令，自由購買與實名制並行。此消息一出，帶動蝦皮購物站上「中衛醫療口罩」關鍵字在一天之內飆升近9倍。

蝦皮指出，今日下午將在蝦皮24h正式開賣中衛口罩，第一階段將準備櫻桃紅與深丹寧兩款、共計數百盒提供消費者自由選購，單盒有50片口罩，售價300元，一人限購一盒。此外，選擇全家超商取貨可享滿199元免運優惠，蝦皮購物也提醒，之後將會持續補貨，民眾毋須過度恐慌搶購。

(工商 )