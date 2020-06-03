陳文茜主持YahooTV《茜問》，3日邀請好友劉若英（奶茶）大聊過去點滴，以及走向人生下半場的心境轉變。奶茶一出道即奪亞太影后，卻因堅持慎選劇本，面臨差點交不出房租的困境，過去的一幕幕湧上心頭，更深度分享「過度疼男人」的心裡話。朋友曾說奶茶過度疼男人，劉若英直白回應，看到很多男人的脆弱跟無奈，認為當男人滿辛苦，像是沒工作男人就會罪惡感很重，痛卻不敢喊痛，讓陳文茜點頭附和：「他們的驕傲就是他們的脆弱」。

劉若英為好友陳文茜新書獻聲，節目一開場陳文茜就大方告白，用「世界上最喜愛的女人」歡迎劉若英出場，讓她連回三聲「不是」，表示很有壓力。陳文茜大讚奶茶是女神，劉若英卻開玩笑自嘲是「女神經病」。漸漸有白頭髮的劉若英，因為疫情長時間在家不想染髮，表示偶爾拍照發文都會有網友說：「她老了、看起來好憔悴、臉也垮了。」面對這些評論，奶茶高EQ回應：「接下來看的是，我到底累積多少生命中經歷的事情，好不容易活到現在，可以不要再裝年輕！」

陳文茜透露好友劉若英奪亞太影后之後的成名生活，和大家所想完全不一樣，寧願窮到交不出管理費，只因「不願辜負對電影的信仰」。劉若英說：「我覺得自己是被寵大的孩子，別人很容易看出我不喜歡的事情」，因此即便電影邀約很多，她仍慎選劇本。劉若英還爆料，還好當時有標會讓自己沒有餓死，此語一出，陳文茜不可置信直問：「你有去標會？」即使當了影后，依然在滾石做著訂便當、買檳榔等助理工作，劉若英還自爆幫忙買檳榔買到被檳榔攤老闆苦勸「這樣（指吃檳榔）不好看啦！」

(中時 )