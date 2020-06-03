「振興3倍券」7月15日正式上路，民眾紛紛精打細算，要將券用到淋漓盡致；而許多業者也紛紛祭出優惠，搶振興券的商機，希望能帶動業績，就連八大行業也不例外。社運人士王奕凱爆料，有小姐、幹部出來說可以用，一下子就一堆客人預約。

蘇貞昌表示，民眾只要花1000元，就可以換取3000元，期限到年底為止，而振興券的原則就是給大家好領、好用、好刺激，無論是護髮、夜市、百貨公司等等，都可以使用；但要注意的是，電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值等11類無法使用。

八大行業搶商機。（示意圖／報系資料照）

就有人提出疑問，八大行業能不能使用。對此社運人士王奕凱在臉書寫道，「在大家吵振興劵怎樣花划算時，我已經看到網路個工按摩版上一堆網友在討論可使用振興劵了。也立即就有小姐、幹部出來講說可以用，等於按摩加特殊服務、或上酒店玩兩節，只要1000元，政府幫你出2000，所以說那些在講不會去換的，我看都是假掰的啦。」

貼文一出，馬上引起討論「就跟馬發消費券一樣被罵個半死，通知要領的時候就真香」、「嘴巴說不要，身體很誠實」。不過也有人質疑，「振興券兌現時不是要包括發票證明交易嗎？」王奕凱回應，「只要有開發票的商家包括酒店都可以幫忙兌換，打一個銷售品項付5%稅就好。」

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(中時電子報)