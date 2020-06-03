台商回流推升廠辦市場需求，新竹工業區新建廠房不斷，國產(2504)因具備大量澆築能力與高端混凝土優勢，可為高科技廠辦快速建廠，在這波台商回流的帶動下，業績可望成長兩成。

國產指出，公司新竹廠在運距與產能上擁有先天優勢，是新竹地區的主力廠，可與竹北、東大廠偕同作業，三個廠合計每小時產能達600立方米，瞬間產能稱霸業界。新竹因為有竹科、湖口鳳山工業區，是這波台商回流的重要基地，加上台積電竹科研發中心啟動，基地面積約14.3公頃，總投資額上看3,000多億元，將帶來龐大混凝土需求，新竹廠可協助高科技廠辦快速建廠，預期業績將成長兩成。

全球晶圓代工龍頭台積電竹科研發中心設廠啟動，總投資額上看3,000多億元，加上台積電竹南基地環評已通過，預計明年中展開大規模設廠，記憶體大廠美光也加碼投資台灣，國產表示，新竹廠已在地深耕30年，實績遍及台積電、聯發科、力晶科技、漢民科技等科技大廠，目前園區有六成廠房都是由國產新竹廠供應。

(時報資訊)