新冠肺炎至今已造成數百萬人染疫，數十萬人死亡，發展速度影響及範圍之大皆前所未見。富邦證券表示，如果時序進入6、7月，而南半球疫情又開始升溫的話，那整個新冠肺炎疫情就有可能在今年冬季再次捲土重來，新冠病毒進入季節性流感化的方向發展機率相當大。

因此，接下來防疫器材、檢測試劑及治療藥品，將會是接下來各國重要的布局，其中，投資人可以關注PCR及ELISA檢測、自動化PCR設備等產業發展方向。

雖然新冠肺炎年底有相當大的機會再次造成疫情，不過衝擊將不會像今年上半年這麼大。雖然疫苗的開發無法在今年完成，不過到了下半年，防疫器材、檢測試劑及治療藥品這三方面的準備下，對抗新冠肺炎的威脅不會再措手不及。

富邦證券表示，檢測試劑部份是現階段進展最快，也是商機最大的部份，而新冠病毒的檢測試劑屬於體外診斷試劑，可以分成三大類。

第一類是檢測病毒核酸的PCR技術，也是目前主要的檢測方式，PCR的優點就是準確率高，在潛伏期就能夠檢測到病毒，因此PCR的靈敏度比較高，不過缺點是檢測時間比較久，大概要2~3小時，還有必須把檢體送到實驗室才能進行。

第二類是檢測病人血清裡面的抗體，這個技術叫做ELISA，和PCR一樣，都要在實驗室才能完成。但是因為感染新冠病毒後，最快也要7天才會產生所謂的IgM抗體，而IgG抗體還要再晚幾天才會出現，也就是說，ELISA只能用來檢測感染中後期的患者，缺點一樣是檢測時間比較長，大概要1~4小時。

第三類就是所謂的快篩，優點是篩檢時間短，要在15分鐘內完成，而且檢體不用後送到實驗室，當場就可以快速得到結果，快篩可以分成驗病毒抗原的抗原快篩，以及檢測血液中抗體的抗體快篩，不過這兩種快篩的靈敏度一般都不會太高。主要都是用在所謂的初步篩選，若篩選結果呈現陽性，再用其他更準確的方式確診。

富邦證券表示，目前取得EUA的快篩廠商已超過165家，大陸廠商最多93家、美國44家其次，南韓、台灣也都有廠商入列，但得到EUA授權不代表最後會得到FDA核准，也不代表業績就會大幅成長。

由於PCR檢測流程繁複，檢測速度較慢，如何透過檢測設備的自動化，將檢驗數量拉高也就是所謂的高通量檢測，來達成大規模檢測，就成為各國檢驗能量的重要關鍵。

富邦證券表示，隨著新冠肺炎可能流感化的趨勢來看，新冠肺炎檢測試劑相關廠商、自動化設備產業的後勢仍可期，值得投資人持續追蹤關注。

(工商 )