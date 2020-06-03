北投老爺酒店推出國旅限時超值方案「食依住！行！」，凡6月8日至14日訂購「食依住！行！」專案，可於9月30日前於飯店旗下PURE法式餐廳點選一客指定套餐，即可以2,508元優惠加購入住雙人景緻客房一晚，不分平、假日與連續假期皆可入住，對於未曾住過北投老爺的國人而言，用餐便能花小錢體驗五星溫泉飯店。

北投老爺酒店位於台北熱門溫泉勝地，離捷運新北投站僅步行一分鐘距離，加上集結健康飲食、芳療體驗、溫泉水療及豐富的室內外運動，深受來自日、韓、港、澳的旅客喜愛，近期受到疫情影響，國外旅客來台觀光人數驟減，看好後疫情時代的國旅市場商機，飯店開始「超前布署」推出用餐即可優惠加購住宿方案，期以憑藉「餐飲帶動住房」策略，吸引想趁機會體驗五星溫泉度假飯店的國人搶購。

北投老爺酒店長期以「健康療癒」作為經營主軸，旗下的PURE法式餐廳強調「料理的根本是吃的安心」核心精神，在主廚陳之穎的堅持下，餐廳嚴選台灣在地培育的新鮮食材搭配經典法式料理手法，為喜好健康美食的饕客創作一道道令人驚豔的季節饗宴。此次是餐廳首度開放用餐優惠加購住房，不管是一人獨享美饌、兩人浪漫約會或小家庭用餐，只要其中一客點選2,508元的饌饗套餐，即可以相同價格2,508元加購雙人景緻客房入住乙晚，再享半自助式早餐買一送一優惠，雙人只要720元，十分划算。

(工商 )