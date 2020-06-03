台北市議員簡舒培在市議會質詢時，批評市長柯文哲的夫人陳佩琪發言拉低市府團隊表現，引發各界議論。台北市副市長黃珊珊上午主持防疫記者會時表示，議員有實質權力，但不應該把別人的評論當成問政內容，她強調「我是一位律師，誓死捍衛任何人的言論自由，市長夫人是獨立的女性，這件事我想社會自有公評」。

黃珊珊指出，每個人都應該尊重別人的家人，「我從政不代表我的家人也從政」；她也強調，言論自由就是每個人都可以發表自己的意見，這也是台灣人的使命跟價值之一。

針對媒體提問北市對於三倍券是否有配套，黃珊珊則答覆「有，目前市府也正在研擬相關政策」，她提到暑假即將來臨，這也是史上第一個台灣學生不能出國的暑假，以往國人都傾向出國度假，現在應會轉往國旅，「我們預期這一次國旅會有爆炸性的發展，如何讓大家願意來台北旅遊、觀光，也很重要」。

黃珊珊說，不論三倍券的形式為何，她認為重點還是刺激消費，柯市長也一直呼籲大家都要回歸正常生活，希望趁疫情趨緩的期間，市民朋友如果要過生日、要結婚、要聚會，就要趕快安排，她也笑著說，市府團隊下禮拜也會大家一起吃個飯，「這三個月大家都悶壞了」。

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(中時電子報)