國內目前約有49萬輛電動自行車，而根據靖娟兒童安全文教基金會統計，15至17歲青少年騎乘電動自行車死傷人數，5年飆升2.69倍，已是政府亟須重視議題，提出騎乘年齡、安全教育、強制保險、掛牌上路等4大訴求。交通部則回應，日前立法院已一讀通過14歲以下不得騎乘，保險、掛牌部分也已在修法檢討中。

國民黨立委蔣萬安與靖娟基金會今於立法院舉辦「電動自行車推動修法記者會」，蔣萬安指出，電動自行車原本是銀髮族與菜籃族的代步工具，近5年卻發現，傷亡事故集中在國、高中生，這代表政府的法規面、制度面都要加強。

根據交通部統計，國內約有49萬輛電動自行車，2019年發生3095起電動自行車事故，造成2679人死傷，其中有420位為15至17歲青少年，比例是所有年齡層中最高，其次則是國中生。日前立院通過修法一讀，明訂最低騎乘年齡為14歲，蔣萬安呼籲修法應盡快三讀，另電動自行車在交通安全教育部分，也應進行修法加以限制及保護兒少安全。

靖娟基金會執行長林月琴表示，15至17歲青少年騎乘電動自行車事故件數與死傷人數，從2015年189件、156人死傷，提升至2019年493件、420人死傷，死傷人數飆升2.69倍。靖娟基金會調查，25.7％的國中生曾騎過電動（輔助）自行車，其中有11.2％發生過交通事故；另有90.1％的家長與國中生認為，應規定最低法定年齡，國中生更坦言「小學就騎的話，有可能會有危險」。

林月琴指出，電動自行車作為新興的交通工具，有著類機車的屬性，但不需考照也無駕駛年齡限制，造成事故頻傳，顯示出法規跟不上社會趨勢，政府應對此制定更嚴謹的法規並加強管理。調查還發現，有5成的國小家長與國中生，將電動機車誤認為電動自行車，顯示政府對於電動自行車的教育宣導需跟上科技的腳步，更應向大眾宣導此項交通運具的使用規則與應注意的安全事項。

交通部路政司強調，立院5月21日已通過一讀，14歲以下不得騎乘電動（輔助）自行車，違者開罰600至1200元。安全教育方面，交通部已與教育部合作推動，至於掛牌上路、強制保險等議題，也已在進行修法檢討當中。

(中時 )