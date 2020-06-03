悲情空姐，竟然連交2任男友都遇上偷拍癖，讓她崩潰了。1名姿色姣好，在公司內人氣相當高的人氣空姐，多年前交了一位男友，卻遭對方偷拍2人性愛影片上傳網路，經提告和解將影片撤下後，又開心結交地第二位男友，原以為可以擺脫噩夢，未料男友不但胎拍她裸睡照，甚至偷偷藏有當初網路下載的不雅片，寄給空姐母親恐嚇，讓空姐崩潰堤告，第二任男友因此遭到起訴。

據了解，這名空姐在公司內具有高人氣，追求者相當多，4年前她結交一位男友，但對方卻偷拍兩人交纏性愛影片，還將影片上傳到網路公開，讓空姐整個人崩潰，深悉承受巨大創商，經提告後，雙方和解，男方也將影片下架。

原本以為就此可安靜過生活，等到傷痛平靜，空姐又在2年前交了一名網路師男友，但空姐卻又在網路上發現過去不雅性愛片又遭人上傳當噩夢再現，空姐第一時間請求男友協助，但男友卻偷偷將影片備份後，而且屢次趁著空姐裸睡時偷拍裸照。

事後2人因故爭吵鬧分手，男友竟然將備份的性愛片，傳給女方母親，責怪她沒管教好女兒行為，甚至恐嚇要再次將影片上傳，空姐噩夢重演，又幾乎崩潰，但這次她並未隱忍，佯稱要見面取回影片，雙方相約在外見面，但她卻立刻向警方報警，警方趁著男方到場時將他逮捕。檢方依恐嚇及妨害秘密罪嫌將男方起訴。

(中時電子報)