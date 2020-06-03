長三角地區是大陸經濟发展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，在大陸經濟中具有舉足輕重的地位。

現場簽約。

據了解，長三角地區集聚了大陸近40%的台資企業。台商在長三角經濟发展中扮演著舉足輕重的角色。台商黃紫玉投資海門海永，成為站在長三角一線潮頭的參與者，5月28日，在江蘇海門市“金花節”開幕式上，恒豐集團與海門市海永鎮政府簽署投資合作協議，將在江蘇海門打造“紫玉特色生態公園”，打造“綠水青山就是金山銀山”的崇明樣板，搭建長江之畔的兩岸經濟文化交流平台。

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這是繼北京紫玉山莊、吉林長白山紫玉多個項目之後，恒豐集團在大陸投資建設的又一個大型綠色生態項目。黃紫玉是香港恒豐集團主席， 2008年，黃紫玉受吉林省政府邀請，投資數十億元加入長白山保護開发，綠色生態產業成果被國際社會肯定。用綠水青山打造出的“紫玉”品牌，已然成為中國展現給世界的綠色生態典範。

帶著盡一份微薄之力，早日把崇明島建設為世界級生態島的信念，黃紫玉來到海門市，未來這里會有涵蓋生態廊道、人工濕地、花海農田、生態酒店、特色民宿、綠色居所、共享農莊、文化商街、萌萌動物樂園等九大生態產業板塊的濕地生態公園。黃紫玉說：“大陸有腹地、有資源、有市場、有空間，台商有情懷、有經驗、有理想、有抱負……兩岸攜手同心，聚力崇明，就是對‘兩岸一家親’最好的詮釋和解讀。”

5月15日國務院台辦等十部門聯合印发《關於應對疫情統籌做好支持台資企業发展和推進台資項目有關工作的通知》，強調要“統籌協調推進重大台資項目”、“支持台資企業參與長三角一體化发展等區域发展戰略”、“充分保障台資項目合理用地需求”……恰逢海門紫玉項目洽談之時，獲悉《通知》发布的那一刻，黃紫玉的第一感受是“這給了台商投資大陸極大的信心與力量，這些惠台政策將會更有力地推動海門紫玉項目的運作與落實。”

兩岸關系发展四十余年，黃紫玉是推動者，見證者，更是參與者。如果說北京紫玉山莊是1.0，長白山項目是2.0，即將推進的海門紫玉特色生態公園專案，可謂3.0版。紫玉崇明項目的合作，通過實現環境共治，恢覆和重建自然生態，減輕對生態環境的沖擊和破壞，優化人居環境，采用成本共擔利益共用機制，形成“城在林中、隱於林野”的城鄉空間生態公園小鎮。

就是在此大背景下推進，積極參與長三角生態綠色发展。如今，投資崇明的黃紫玉將成為大陸改革開放再出发的見證，作為崇明生態島的一名建設者，融入長三角區域一體化的大潮。

黃紫玉說，無論從參與國家戰略，或是國台辦出台的“支持台企11條”來看，她有信心將紫玉崇明專案打造為紫玉綠色生態傳奇的升級版。她指出，這是特殊時期的特殊項目，值得采取特殊作為，大陸有腹地、資源、市場，台商有情懷、有經驗、有理想，雙方優勢互補，讓兩岸攜手打造綠色生態家園。未來長江一體化的指標性生態公園即將誕生，前景可期。

(中時電子報)