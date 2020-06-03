星展集團資深經濟學家馬鐵英就「新冠病毒疫情對台灣產業影響」，提出最新研究報告。新冠病毒疫情對台灣各產業帶來差異化影響。在疫情對電子產業帶來正面挹注的同時，卻也為非電子類的製造業、零售業、餐飲業帶來負面影響，並對航空業、飯店業與旅遊業造成巨大衝擊。雖然台灣預計於6月7日解封，鬆綁各項社會活動，但勞動市場惡化與中美關係日益緊張，為下半年經濟前景蒙上陰影。

因此星展集團維持對台灣2020年GDP為-1％，而2021全年GDP成長預估為2.9％。星展集團更預期央行將於6月理監事會會議宣布進一步降息，以因應日益負向的產出缺口與通縮風險。

馬鐵英預測，6月第二季理監事會，央行將降息半碼，使重貼現率再降到1％；對於下半年的後疫情時代，他持較為保守的態度，預期就業市場持續惡化、中美貿易戰再度升溫以及全球經濟衰退。來自於消費和服務業的復甦，可能會被疲弱的出口和製造業所抵銷。

據星展分析，華為新禁令將對台灣產生連鎖反應。目前，在華為的92家核心供應商名單中，有10家是台灣公司，包括台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)、Largan及富士康等。華為的全資子公司HiSilicon相當依賴台積電生產7奈米和5奈米晶片。對於台積電來說，華為也是重要客戶，貢獻了其年收入的15-20％。

由於台灣的半導體代工廠需要從海外進口半導體製造設備，包括從美國應用材料和Lam Research等公司進口。因此，美國全面執行新禁令將損害台灣公司向華為供應晶片的能力。

(時報資訊)