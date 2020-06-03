苗栗泰安鄉象鼻社區發展協會為永續促進社區發展，去年爭取設立文化健康站，苗栗縣府民住民族事務中心輔導下，今年2月獲原住民族委員會核定成立，但受新冠肺炎疫情影響，延至6月啟動長者到站服務，3日舉辦開站揭牌儀式，期盼文健站擔起照顧部落長者、增進居民福祉的角色。

開站揭牌儀式由立委高金素梅、苗栗縣長徐耀昌、縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭等人一同揭牌，社區居民也前往文化健康站觀禮。原民中心主任蔣意雄指出，象鼻村部落共有271戶人口，人口約737人，55歲以上長者約111人，由於大部分青年在外地謀職發展，家庭的照顧功能漸受影響。

蔣意雄表示，象鼻社區文化健康站6月起將完整提供原住民長者簡易健康照顧服務、電話問安、生活照顧諮詢與服務、餐飲服務、延緩老化失能活動及居家關懷服務，運用社區互助支持系統，增進社區關懷意識，提供在地部落老人初級預防照護服務。

今年除了象鼻，頭份、苗栗也各獲核定1站，苗縣文健站從10站增加至13站，徐耀昌提到，國內疫情趨緩，文健站仍需落實防疫作為，實行防疫新生活運動，期盼文健站的成立讓象鼻部落長者享受優質的照護服務，與鄰近社區互動也能以文健站為中心，朝向多元發展創造幸福社區。

(中時 )