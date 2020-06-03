46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月底在美國明尼蘇達州首府明尼亞波里斯市因涉嫌使用偽鈔，被一名警員用膝蓋壓頸斷氣身亡，事發至今引來大眾對於種族歧視問題的重視，不少名人也一一響應，名主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）也在IG發表自己想法，說到激動處她更哽咽強忍淚水。

艾倫狄珍妮絲原本給人親切溫暖形象，她所主持的《艾倫秀》獲得不少好評，4年前更由美國總統歐巴馬頒贈總統自由勳章。近日她卻被節目工作人員踢爆好形象全是假象，批評她私自找外包公司工作，讓原本團隊放無薪假，還有來賓指她台前、台後兩個樣，私下對人冷漠無禮。

對於近來種族歧視問題，艾倫狄珍妮絲最近在IG上傳一段影片，片中她先嘆了口氣，接著表示之前沒公開說話是因為不知道說什麼，怕多說多錯，「我很難過，我很生氣，我知道我不一定會說出正確的話，也知道現在有很多人會不同意我說的，但我還是得表達立場去證明我有自己的聲音，而且永遠站在平等這方」。

(中時電子報)