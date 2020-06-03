行政院長蘇貞昌昨天首次公布「振興三倍券」，提到已和政委唐鳳立下軍令狀，三倍券有什麼破綻唯唐鳳是問，引發外界批評「甩鍋」給下屬，行政院發言人丁怡銘今天緩頰，這是行政院內部開會時兩人互動所玩的「調情梗」。對此藍委聽聞後十分詫異，直呼「我的媽呀」，若丁怡銘所言為真，蘇揆就應送性平會處分，要求蘇揆盡速對外澄清；若丁把「肉麻當有趣」，就太失格了，也應公開道歉。

藍委鄭麗文批評，最不尊重女性的內閣，竟然公然在大庭廣眾下性騷擾部屬，「太驚嚇了」，若行政院發言人丁怡銘所言為真，蘇揆就是公然興騷擾，要送性別平等委員會處分，「行政院很亂，很恐怖耶，我的媽呀，怎麼會這樣講」，要求蘇貞昌盡速對外澄清。

鄭麗文說，若是丁怡銘失言，則要求他要公開道歉，攸關百姓振興經濟的嚴肅話題，且三倍券被所有人罵翻之際，居然「把肉麻當有趣」，實在太失格了，難道要陷長官於不義嗎？還要幫長官添亂嗎？

國民黨團首席副書記長林奕華說，丁怡銘公開說蘇揆與唐鳳在調情，這番發言非常不適當，且不莊重，「蘇揆都幾歲了還在調情人家」，發言人實在講過頭了。她質疑，難不成是三倍券被罵翻，又要搞新話題來轉移焦點，呼籲政府聚焦三倍券的實際成效。

(中時 )