台中市民每月打1999市民專線報案跟打110報警電話無差別嗎？市議員林祈烽和施志昌兩人質詢說，市民平均每個月打500多通1999市民專線反映交通違規案件；到底打110報案電話比較多？還是打市民1999專線警察在處理比較快？台中市警察局長楊源明說，治安和交通違規問題打110報案，直接由警局處理最快速。

市議員林祈烽和施志昌兩人關心110的報案電話和市民1999服務專線有何不同？林祈烽說，根據研考會提供的1999市民專線話務資料，從去年1月至今年4月這16個月來，第一名都是市民反映交通違規問題，每個月都有400~600多通的交通違規事件，平均下來，每個月都超過500通以上，這個報案數有沒有比警察局的110話務量還要大？

林祈烽指出，市民打1999反映事件五花八門，檢舉交通違規案件是不是又要再轉至警察局來處理，警局事後是否還要再回覆1999專線，然後再回覆陳情或檢舉的民眾？還是警局統一處理後就結案？這樣的程序是不是太過繁鎖複雜？到底打1999和打110報案有什麼不一樣？還是打這兩支電話報案都有相同的效果？

楊源明表示，110報案電話過去3年的平均統計，每月都超過2500通以上；1999市民專線反映交通違規案件多，可能是有許多民眾分不清楚，習慣打1999就打市民專線去反映交通違規案件，所以每月的話務量才會比較高。

楊源明強調，站在警方立場，希望民眾都打110的報案電話，特別是針對治安和交通有關的案件，尤其是緊急事件，打110處理最快；至於一般的行政服務，或是對政府行政部門的作業執行問題，還是打1999專線去反映即可。

(中時 )