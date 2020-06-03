為了因應疫情衝擊，美國政府今年第二季借款高達3兆美元，如此高的借款對未來的經濟有著未知的影響。借來這麼多的錢主要倚賴大量發債，那麼，哪些國家實際上持有最多美國國債呢？

下方是HowMuch.Net根據今年3月底的美國財政部資料所做的資訊圖表，可以一目瞭然持有美國國債的主要國家是哪些（單位：10億美元）。以下是目前持有美國國債的前10大國家、金額和比重：

1. 日本：1兆2717億美元（18.67%）

2. 中國：1兆816億美元（15.88%）

3. 英國：3953億美元（5.8%）

4. 愛爾蘭：2715億美元（3.99%）

5. 巴西：2644億美元（3.88%）

6. 盧森堡：2461億美元（3.61%）

7. 香港：2453億美元（3.6%）

8. 瑞士：2446億美元（3.59%）

9. 開曼群島：2072億美元（3.04%）

10. 比利時：2061億美元（3.03%）

去年上半年以前，中國是持有最多美國國債的國家，但是隨著中國持續拋售美國國債（不知是出於貿易戰報復、金融戰略考量或是有變現需求），去年下半年起日本便開始超越中國，成為美國國債最大海外持有者，目前兩者持有總額也越拉越開，達到近2000億美元之多。

值得注意的是，日本和中國這兩大持有者就擁有近35%的海外美國國債；除了這兩國外，沒有其他國家持有超過6%的海外美債。

前10大持有者裡面歐洲國家佔比最高（佔了一半），其中愛爾蘭、盧森堡、比利時持有量這麼高可能有點令人意外。開曼群島身為知名避稅天堂，此地持有的美債相信很多是跟一般市場投資者有關係。值得一提的是，排行榜第11名其實就是台灣，持有金額為2050億美元，佔了3.01%，台灣也是美國國債的主要持有國之一。

外國持有的美國國債看似很多，難道美國政府不擔心嗎？事實上海外投資者僅控制了約30%的美國國債，其餘70%仍是由美國境內投資者、聯準會（Fed）和美國政府其他部門所持有。

老實說，美國政府該擔心的是越來越高的債務水準。海外投資者持有的美國國債總額約為6.8兆美元，也就是上圖所呈現的加總金額，但是美國實際債務總額其實已高達25.7兆美元，而且由於今年對抗肺炎疫情所需，債務總額料有繼續向上攀升的趨勢。

圖文/日日牛授權轉載

本文由PressPlay專欄作家日日牛授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)