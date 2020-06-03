亞股3日（周三）躍升至近3個月高點，因投資人看好全球振興措施與進一步鬆綁社交禁令的帶動，抵銷近期疫情與美國暴動加劇的疑慮。

MSCI亞太股市指數（不計日本）躍升1.3％，此為連續5日走高，升抵3月9日以來高點。

日經225指數周三也勁揚1.2％，升抵2月底以來新高。大陸的滬深300指數也上揚0.4％至12周高點。

TD Securities分析師Mazen Issa表示，「風險市場仍持續展現佳績，隨著漲勢增強，此榮景可能會持續，並且從美國擴至其他地區。」

(工商 )