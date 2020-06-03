韋禮安3日在「半熟大人 I wrote a song for You 演唱會」直播中獻唱〈不用告訴我〉、〈貓咪共和國〉等新專輯歌曲，並接受節目安排的殘酷二選一考驗遊戲，問到「一輩子唱歌走音」VS.「一輩子找不到喜歡的女朋友」擇其一時，他選擇「一輩子找不到喜歡的女朋友」的理由竟是「找到喜歡的老婆就好啦」，身為學霸的韋禮安反應超快，線上粉絲狂讚「本尊好聰明」。

一小時直播演唱會，韋禮安全程以吉他自彈自唱，獻唱多首新歌並接受點歌，包括〈女孩〉及〈慢慢等〉等經典歌，令歌迷大飽耳福；近來為新專輯《Sounds of My Life》跑遍大大小小通告的他，一個多月來、截至3日止已上超過80個通告，還不包括拍MV及錄ID等工作，緊湊行程相當考驗他的體力，但也看得出來，韋禮安非常重視這張相隔四年再出發的新作品，卯足全力宣傳。

(中時 )