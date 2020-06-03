新冠肺炎病毒肆虐全球，各國政府為了遏止疫情擴散傷透腦筋；截至3日上午為止，印度感染人數已達207,191人，死亡人數5,829人；而印度政府除了要對抗新冠病毒疫情，現在境內的農作物與植被還遭到將近30年來最嚴重的蝗災。

根據《CNN》報導，蝗災從5月初起，自巴基斯坦進入西印度綿延長達7公里。據報導指出，這些沙漠蝗蟲目前一邊移動一邊持續進食和繁衍，當地農作物和植被皆被啃食殆盡，使所到之處幾乎寸草不生。

聯合國糧食與農業組織（FAO）指出，沙漠蝗蟲的破壞性是所有蝗蟲中最為強悍的，因其飛行與繁殖的速度都較其他同類來得高。而成年蝗蟲每天可以飛行150公里，並吃掉相當於自己體重的食物。另外，聯合國糧食與農業組織表示，此次蝗蟲移動的路線與之前預估的有所出入，推測是受到上個月侵襲孟加拉灣的「安攀」風暴（Amphan）帶來的強勁西風影響。

另外，印度當局表示，賈坎德邦將盡快向全州發出蝗災警報，讓人民能在蝗蟲過境時，做好應對準備。事實上，當地一些蝗災嚴重的區域，一直有在使用無人機、拖拉機和消防車等裝載農藥噴灑，成功消滅大約70%的蝗蟲，成效卓越。而印度當局也提到，由於當地正值休耕季，下季的農作物都尚未播種，因此蝗災對糧食儲備尚不至於構成嚴重影響。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)