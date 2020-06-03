有著「黑金」之稱的夢幻食材「黑鮪魚」來襲！饗賓集團旗下的吃到飽餐廳－饗饗、旭集及饗食天堂於6月2日～6月15日推出黑鮪魚大餐，漁港每天直送新鮮現流黑鮪，除了厚切1公分的生魚片，還有中腹肉握壽司，無限量供應，食材升級卻不加價。

黑鮪魚被封為鮪魚之王，脂肪含量豐富肉質鮮美，是所有鮪魚中最頂級的魚種，一向要價不菲，在高級日本料理店中光吃一片生魚片至少就要百元以上，自助餐廳更鮮少使用此高檔食材。黑鮪魚以外銷日本為主，今年因疫情影響日本市場急凍，造福國內的老饕，今年饗賓集團不惜成本推出黑鮪魚料理，至漁港採購現流黑鮪魚，以最短的運送時程送上餐檯。

泛紅泛亮的黑鮪魚肉，令人食指大動。（圖／饗賓餐旅）

饗饗及旭集所使用的部位以深受老饕喜愛的腹部肉為主，油脂豐富的中腹肉做握壽司，甘美鮮甜口感滑膩，一口一個，大呼過癮！厚切一公分的生魚片，入口即化滿口海味，幸福感油然而生。黑鮪魚活動將於全省10家饗食天堂同步跟進，可享用的時間則限餐期不限量。

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(中時電子報)