桃園市一名72歲彭姓老婦，因飢餓虛弱癱坐在宋屋派出所對面的人行道長椅，值班員警察覺有異，趕緊上前關心，原來老婦早起前往市場，疑因未吃早餐，導致血糖下降感到頭暈不適，所幸員警即時幫忙，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區的彭姓老婦，今3日一早獨自騎乘機車前往市場買菜，疑因未食用早餐，導致血糖過低，感到頭暈身體不適，於是將車輛停妥路旁後，人就癱軟無力的倚靠在人行道的長椅上休息。

所幸值班員警陳馗元眼尖，察覺老婦有異，立即偕同警員李仲修上前關心，因為天氣炎熱，員警擔心老婦中暑，於是趕緊攙扶老婦回到派出所休息，除立即提供冷飲供老婦消暑外，並通知消防局到場協助救護。

經過短暫休息，老婦氣色漸漸變好，並表示可能因為未吃早餐導致虛弱頭暈，稍作休息即可，不願就醫，員警立即前往附近商家自費購買饅頭供老婦食用，讓老婦能夠恢復體力，員警的熱心助人，讓彭姓老婦留下深刻印象，返家時還不斷向員警道謝。

(中時 )