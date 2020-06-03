這頭抹香鯨約14公尺，浮上水面，噴出大量水花。（業者提供／王志偉花蓮傳真）

王志偉／花蓮報導

春夏是賞鯨好季節，花蓮多羅滿賞鯨今天上午出航，巧遇今年第一頭抹香鯨，不但噴出水花，還看到精采舉尾下潛畫面，讓船上20多名遊客驚呼不斷！隨著疫情減緩，又加上這個「鯨奇」，勢必為國內旅遊升溫！

上午8點30分出航，船長出海後判斷早上的海象南流較強，可能會有大型鯨順著潮流被推進東部海域，於是往東航行，約30分鐘後，驚見今年第一頭抹香鯨，根據目測，這頭抹香鯨約14公尺，應是成年鯨。

多羅滿賞鯨業者呂世明表示，根據船長回報，當時遇到兩頭抹香鯨，但其中一頭很快就下潛，另一隻游了幾分鐘，噴出大量水花，也跟著舉尾下潛，遊客驚呼不已。

賞鯨業者將海上拍下的精彩畫面ＰＯ上臉書，網友看了後紛紛留言好幸運喔、很美的身段啊，還有借分享轉發到其他粉絲團，幫宣傳要遊客這個夏季快快到花蓮賞鯨活動！

根據多羅滿賞鯨表示，抹香鯨為齒鯨中最大的鯨種，也是哺乳類可以下潛最深的物種，因為潛水時間長，在海面上看到的機會不大。而東部外海的海底坡度急降，外海深度很深，適合大型鯨悠游，且有溫暖的黑潮流經帶來豐富漁類，形成豐富食物鏈，吸引鯨豚前來。

多羅滿賞鯨從前年開始記錄賞鯨船出海時觀察到的鯨豚種類，這兩年統計，前年6到9月有30趟次看到抹香鯨，以9月12個趟次最多，去年5到7月11次，其中光是7月就看到9次，其他月分都掛零，若依出海趟次換算，抹香鯨的目擊機率為2.11％，當中航次也目擊過大翅鯨、領航鯨、偽虎鯨、瓜頭鯨等大型鯨種。

(中時 )