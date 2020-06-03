嘉南農田水利會3日上午在虎頭埤水庫第一碼頭旁舉辦「圳頭祭」，由嘉南農田水利會會長楊明風主祭。(莊曜聰攝)

為祈求風調雨順，農作物豐收，嘉南農田水利會與虎頭埤風景區管理所3日上午在虎頭埤水庫第一碼頭旁舉辦「圳頭祭」，由水利會會長楊明風親自主持，包括立委林宜瑾、市議員李偉智、陳碧玉、虎頭埤風景區代表和地方人士到場與祭，祈求神明保佑雨水不缺，五穀豐收。

虎頭埤相傳是在清道光年間，由新化地方望族投資築堰，以蓄水灌溉農作物，在1846年完工，在當時是首座水庫，因此有「台灣第一水庫」之稱，1954年南部缺水大旱，農民叫苦連天，透過地方人士商議祈雨，在朝天宮廟埕架壇，請神農大帝曬日祈雨，3日後果然天降甘霖。

此後為飲水思源，祈求風調雨順，水利會每年在一期稻作收割後，就會配合水利節，擇日舉辦圳頭祭。3日嘉南農田水利會及虎頭埤風景區管理所準備豐盛祭品，水利會工作人員及地方人士齊聚壩頂展開圳頭祭儀式，由新化朝天宮主委許滄淵代表恭讀祭文，楊明風親自主祭，過程簡單隆重。

楊明風指出，虎頭埤是供灌新化地區廣大5、600公頃農田的水源地，透過圳頭祭是要飲水思源，對農民的貢獻很大，感謝神明保佑，讓一切順利、平安，也表示知恩報本、飲水思源，也希望能將虎頭埤圳頭祭列入市定民俗重要無形文化資產；市政府文化資產管理處長林喬彬也邀請民俗專家、文物審議委員前來見證，進行初評。。

(中時 )