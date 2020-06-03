「2020青春設計節」創意設計競賽因疫情改為線上展覽，至今32萬人次觀展，評審認為，今年作品不僅著重便利性，更加入年輕人對文化、時事的關注，如崑山科技大學團隊的「伴桌體」以辦桌菜色發想，設計3套字型，完成度頗高。

駁二3日公布青春設計節創意設計競賽結果，創意設計競賽、網路人氣獎總獎金98萬，共近700組作品線上較勁，其中南臺科大共奪8獎、獎金39萬，是最大贏家；而今年首度嘗試網路人氣獎票選，超過8萬人次投票，金獎由遊戲設計類作品奪冠。

受疫情影響，今年沒有實體展覽，但學生們絞盡腦汁錄製影片介紹作品，已吸引32萬人次線上觀展，評審馬敏元表示，本屆作品不再只單純解決便利性的問題，也關注自身文化的延續、環境的永續經營，展現多元的感性與價值。

例如崑山科技大學視覺傳達設計系「伴桌體」，以辦桌菜色發想，分別設計3套字型，喚起大眾對台灣飲食文化的記憶，獲視覺傳達設計類金獎；互動科技與遊戲設計類競賽作品成熟度也非常高，許多作品想法新穎，令人耳目一新。

青春設計節官方網站線上展覽至9月30日止，高市文化局邀請對有興趣的市民、學生，及需要徵才的企業來挖掘新秀，文化局長林思伶則特別期許這些設計領域的學子帶著初衷與活力，繼續為這片土地創造無限可能，讓設計產業更蓬勃發展。

(中時 )