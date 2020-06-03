南山人壽今天舉行股東常會，會中承認108年度營業報告書及財務報告、108年度盈餘分派案，並通過108年度盈餘轉增資發行新股案。而南山人壽企業工會一早在會場外高舉旗幟與標語，抗議境界系統出包、業務員業績及收入問題，並應向主導投資的前董事長杜英宗究責，南山人壽表示，客戶服務日常運作已穩定，如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準，公司並未向前董事長杜英宗提告計畫。

去年南山人壽合併稅後淨利攀新高達339億元，排名業界第二；合併資產總值超過4.8兆元，雙雙創下南山人壽史上最高。此外，合併淨值達3,681億元，較107年回升超過2,200億元。

除此之外，南山人壽亦投注許多資源於商品的發展設計，去年即達成「三個第一」，包括「意外及健康險巿佔第一」、「外溢保單件數第一」以及「長照險巿佔第一」。意外及健康險新契約保費約71億元，市佔率18％；外溢保單全年度件數2.6萬件為業界第一；長照險新契約保費約18億元，市佔率88％。

針對工會抗議，南山人壽指出，關於境界系統運作現況，持續投入資源致力於系統與功能優化，亦虛心檢討改善，並確保所有保戶權益不受影響。相關客戶服務的日常運作已穩定，如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準，公司目前並無向杜英宗提告的計畫。

關於業務員今年以來業績及收入問題，為維持業務員收入穩定，自108年第3季開始引領業務員銷售轉型，搭配推出各項激勵措施，持續推動業務員重視銷售具長期保險價值的期繳、意外及健康險等商品。108年第4季及109年第1季期繳、意外及健康險等商品計績保費已大幅成長。截至109年第1季評量結果，通過評量的結果與過去水準相當，沒有差異性。至於業務員佣金收入是否受到影響，該公司指出，該部分問題皆已完成系統優化處理，且有專責小組同步人工檢核處理，帳務處理效率已恢復原有水準，且有偶發特殊案件時，公司皆採緊急處理方式因應，以確保業務員權益；同時也提供佣金預支方案，協助業務員提前領取佣金，使其生計不受影響。2020年至4月，全體業務同仁月均收入維持去年同期水準。

(時報資訊)