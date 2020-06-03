央行將於6月4日發行364天期定期存單1700億元，今天進行標售，標售結果得標加權平均利率為0.333%，投標倍數為2.19倍。利率再創歷史新低。

根據央行公布364天期定存單標售結果，共吸引3716.7億元資金進場搶標，投標倍數2.19倍，維持兩倍以上的較高水準，得標比率僅45.74%，低於市場預估的0.35%左右。

由於央行存單利率具有政策指標效果，今利率標售再創低，又為6月18日的降息添陰影！

(時報資訊)