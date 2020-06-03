蘇揆與唐鳳調情？王育敏：丁怡銘輕佻失當 13:552020/06/03 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王育敏。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政院長蘇貞昌2日在振興券記者會對著政委唐鳳說「有任何破綻唯你是問」，被外界質疑「甩鍋」；政院發言人丁怡銘解釋「蘇揆跟唐鳳在調情」。國民黨文傳會主委王育敏指出，丁怡銘用「調情」來隱喻，非常失當。 王育敏表示，丁怡銘指「蘇揆跟唐鳳在調情」的情形，其實蘇唐的對話、丁的解讀，都應不至構成違反性平法；丁怡銘可能為了轉移蘇揆被外界罵「甩鍋」，刻意想幫兩人解釋，但用「調情」來作隱喻就非常失當，因為院長與政委都是重要調務，為公務有時開開玩笑，但政院發言人卻用「調情」來解釋，就太輕佻了。 (中時 ) #調情 #唐鳳 #王育敏 #政院 #蘇貞昌 #三倍券 #性平法 #政委 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜難逃被罷免？他曝基層實情 - 政治 罷韓有理？葉匡時一段話 黃暐瀚嘆：這是不可抹滅事實 - 政治 高雄振興出大包？李正皓指韓國瑜這次麻煩了 鄭照新出面回應 - 政治 各國陸續解封未列入台灣 沈富雄：陳時中問題來了 - 新聞 國中棒球隊傳性侵 家屬怒控：球隊傳統？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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