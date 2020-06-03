政院長蘇貞昌2日在振興券記者會對著政委唐鳳說「有任何破綻唯你是問」，被外界質疑「甩鍋」；政院發言人丁怡銘解釋「蘇揆跟唐鳳在調情」。國民黨文傳會主委王育敏指出，丁怡銘用「調情」來隱喻，非常失當。

王育敏表示，丁怡銘指「蘇揆跟唐鳳在調情」的情形，其實蘇唐的對話、丁的解讀，都應不至構成違反性平法；丁怡銘可能為了轉移蘇揆被外界罵「甩鍋」，刻意想幫兩人解釋，但用「調情」來作隱喻就非常失當，因為院長與政委都是重要調務，為公務有時開開玩笑，但政院發言人卻用「調情」來解釋，就太輕佻了。

(中時 )