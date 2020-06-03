行政院長蘇貞昌2日正式宣布推出讓每人可以1000元換3000元的「三倍券」，不過因其複雜的設計方案，讓許多民眾一頭霧水。國民黨立法院黨團今召開記者會質疑，政府規劃內容不僅複雜，也會累死基層負責發放的郵局。對此，資深媒體人黃創夏認為，中華郵政的全體員工已經低於1萬4000人，「政策雖是良法美意，執行細節仍要繼續規劃」。

國民黨立法院黨團今召開記者會質疑「振興三倍券」！黨團總召林為洲指出，7月15日可能天氣更熱，到時老人家要到郵局排隊振興券，還要先掏1千元，是好政策嗎？黨團首席副書記長林奕華則認為，郵局業務不只發振興券，屆時一定會大排長龍，且還要審一堆資料，壓力大。

黃創夏在臉書指出，郵局1299個，代辦所525處！中華郵政的全體員工，含綠衣天使，已經低於1萬4000人。他說這個數字，就是他提醒的「政策雖是良法美意，執行細節仍要繼續規劃」。究竟是否會使郵局人員負擔加重，成為外界關注焦點。

對此，網友則回應表示「發放有問題，郵局要負責。使用有問題，唐鳳要負責。如果都沒有問題，蘇貞昌負責收成」、「想主意的人不錯，執行的人太老太僵化，這就是事實」、「現在郵差都是送帳單或DM」、「離7/15還有一個多月，我相信還會修正很多東西。拭目以待！防疫初期也是不斷修正政策才有後面的時中」、「實名制口罩怎麼買，振興券就怎麼發，超商很便利，1包1包3000都包好，憑單據領取1000換3000一包，順便再預定口罩」、「這個的比較不太對了！很多年輕人選擇信用卡或電子交易平台來連結消費，若比重高可減輕郵局壓力」。

(中時電子報)