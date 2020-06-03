衛生局長曾梓展指出，未來將打造醫療與長照合一的「醫養園區」，促進區域醫療發展。（陳世宗攝）

市議員張玉嬿、謝志忠、王立任3日質詢指出，北高南和新北均設市立醫院，僅中市竟以市立醫院土地建物充當私人醫院房東，一租30多年，疏忽照顧市民健康，未來在北屯區的市立醫院不能以營利為導向；衛生局長曾梓展說，未來將

依促參案規定推動，打造醫療與長照合一「醫養園區」，促進區域醫療發展。

張玉嬿表示，舊五都時代，台北、高雄、新北、台南都有市立醫院，獨缺台中。事實上，民國72年及78年市府在北屯區分別興建醫院完工，卻一直將土地及地上物租賃給私立醫院，市府充當房東，年收租金數百萬元，不曾經營市立醫院，疏忽照顧市民健康。

張玉嬿說，目前弘光科大附設醫院及澄清復健醫院108年租約到期，尤其所在地北屯區急性一般病床每萬人僅7.80床，遠不及全市標準，要求改設具有健康促進、公益照護、社會責任為目標的市立醫院，絕不能以營利為導向投資興辦醫院。

王立任指出，市立醫院在未來規劃上應當給予充沛的資源，期待可以完整呈現規劃完善的醫養園區；謝志忠也說，市立醫院應嚴拒商業化或營利化，否則會破壞市立醫療的社會責任與尊嚴，這在BOT招商條件務必清楚說明。

張玉嬿、謝志忠、王立任強調，支持規畫兼顧部分社會救助的綜合型市立醫院，但計畫擴大實施範疇前，應多舉辦公聽會廣納各地建言，成為增加各類型醫療服務的機構，增強區域醫療良性競爭能力，落實市民健康照謢。

衛生局長曾梓展說，位於北屯的澄清復健醫院與弘光科技大學附設老人醫院，均由市府租賃委外經營，民國70年間完工，如今建物結構已較老舊，為滿足當地民眾醫療與長照需求；市府規劃以促參BOT方式，興建新市立醫院並委外經營，近期將完成可行性評估。

衛生局強調，有關議員建議，市府已於今年3月舉行公聽會，持續廣納各界意見，依促參案規定推動，預計110年6月底即可完成招商與簽約作業，打造醫療與長照合一的「醫養園區」，促進區域醫療發展。

(中時 )