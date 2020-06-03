胡瓜3日主持民視《綜藝大集合》，4日迎來61歲生日的他，與製作單位、節目來賓歡慶生日，許願「疫情受控、大家平安、收視高升」，他笑稱這幾天一直在吃飯，今錄影結束後也會與製作單位一起聚餐，阿翔認證，「他真的會奮鬥很多攤。」談到節目遊戲辛苦，胡瓜也笑說：「像我女兒（小禎）開健身房，從來沒有這麼累，來2集就不來了。」現場一片笑聲。

因為胡瓜屬豬，製作單位送上會發光的金豬大麵線，象徵福如東海，胡瓜表示：「希望大家能夠平安，每次錄影我最擔心的是，因為節目遊戲就算在全世界，連外國人看都覺得很厲害，所以更希望大家平安。」他提及因疫情節目進棚錄影後，平常較少參加的藝人也現身了，被點名的舞蹈老師藍波笑回：「感謝瓜哥，女兒才藝費、營養費都有了，最近還多了跟男朋友的約會資金，謝謝乾爹。」藍波也坦言，「本來以為都是節目效果，後來發現在錢面前不需要效果。」

胡瓜主持《綜藝大集合》，大家為他開心慶生。（民視提供）

胡瓜表示《大集合》的高收視率，是所有人付出努力才有好結果，節目常客馬國畢也認證，「真的是大家用生命拚出來的。」至於何時重回戶外，胡瓜回應，「疫情已經確認好幾天都零了，我們會等完全確認，以免來來回回，感謝醫療人員，他們都是第一線士兵。」他也呼籲政府給醫療人員加給獎金多一點，「他們的犧牲帶來我們安定。」

(中時 )