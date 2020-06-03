民進黨立委陳明文之子、台北市副發言人陳冠廷日前傳出捲入民眾黨內鬥爭，被黨高層放話掛市府副發言人卻零發言、獨享「首長級」辦公室等特權。陳冠廷近日來大動作反擊，直嗆不接受放話文化，並向台北市長柯文哲表達堅決辭意。對於這波黨爭犧牲掉一個人才，黨內人士不捨表示，典型的「劣幣驅逐良幣」。

陳冠廷今(3)日再次澄清，原本是堆放雜物的小倉庫、放一個電腦，跟一般人一樣大的辦公桌，就變成特權辦公室；每次與外賓討論，都感到很不好意思，深覺未來市府公共空間，必須要重新設計。很多時候，大家小凳子放一放，也就是一個討論室了。

陳冠廷也對於介入教育局事務鄭重說明，他說，關於協助修正編撰教材，起因是教育局及雙語辦公室的同仁，請我們一起努力，因為人力不夠，才會就基礎問題，與實習生共同一頁一頁的去協助修正，這些都是最基本的編排，拼字問題。

陳冠廷說，這麼多的同仁想要改變，這麼多的朋友想要創造不同，這麼多的市府朋友，尋求創新，「希望黨政人士不要用這種方式，去扼殺改變」。

據了解，這波民眾黨內鬥爭陳冠廷的源頭來自於現任副秘書長陳建璋，雖然陳建璋對相關傳聞表達「非常遺憾」，但黨內不少人都頗不以為然。黨內人士感嘆，劣幣驅逐良幣，往後柯文哲若想選總統，一定會非常需要國際外交這塊，如今少了陳冠廷，黨內還有誰能扛？

對於陳冠廷被民眾黨鬥爭後的下一步，民進黨人士則說，陳明文前幾年就想交棒，但陳家子女都有自己的想法和作法，例如當記者或跟隨他黨市長工作，陳明文也都尊重。他說，陳冠廷歷經這波鬥爭後，是否會更明白政壇現實，轉而有新的想法，目前還有待觀察。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)