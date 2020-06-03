非裔男子「佛洛伊德之死」引起了全美的抗議示威活動，暴動事件各地頻傳，許多零售業沃爾瑪、Target等都得暫時關店，以保護員工安全，不過，在這場動亂中，美股反而有一檔股票趁勢崛起，在4天內大漲42%，來到近20個月高點。

綜合外媒報導，由於美國國內近期暴動不斷，川普總統更是揚言要派軍隊出來控制示威活動，讓社會動盪不安，美國民眾甚至開始購買槍枝自保，導致槍枝類股近期異軍突起，其中，Smith & Wesson Brands更在四天內飆漲42%，優於大盤表現。

數據顯示，槍枝大廠Smith & Wesson Brands在美股2日收漲10.14%至14.99美元，創近2年來最高收盤價，這4個交易日已大漲42%；彈藥及戶外用品製造商Vista Outdoor於2日也漲近8%，收11.46美元，已連續八天上漲。

市場認為，由於疫情以及暴動，加上緊接而來的總統大選，美國人民對槍枝的需求將持續上升。不過，分析師也提醒投資者，槍枝類股長期波動劇烈，務必謹慎小心。

(中時電子報)