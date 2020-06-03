彰化縣政府6月起推動校園花藝美學課程，挺花農渡過疫情，再購買8萬份花材，讓花藝美學向下扎根。（吳敏菁攝）

縣長王惠美擔任花藝老師。（吳敏菁攝）

縣長王惠美擔任花藝老師。（吳敏菁攝）

花藝美化人生。（吳敏菁攝）

彰化縣花卉總面積達980公頃，生產量佔全國25.6％，除了菊花產量占全台總產量9成5之外，非洲菊、康乃馨、玫瑰、洋桔梗是生產重鎮，縣府向中央爭取近3000萬元，5月間在縣內8個火車站進行花卉裝置藝術，6月起推動校園花藝美學課程，挺花農渡過疫情，再購買8萬份花材，讓花藝美學向下扎根。

王惠美表示，彰化是與花卉最親近的城市，不僅產量是全國最多，更是全國唯一地產地銷的縣市，有外銷日本等，這次爭取中央補助挺花農度過疫情，中央補助2700萬元，縣府自籌300萬元，8車站的裝置藝術讓人驚豔極了，這份美麗還要延續到日常生活，前進校園，舉辦花藝美學課程，每分材料300元。

王惠美為了花農拚了，代言當起阿美花藝教室的花藝老師

，王惠美總是奔波縣政，幽默笑說「我本是不相信這輩子能插花的…」讓大家會心，縣長不要太自謙了啦，緊著花藝教室開班，老師們和縣長秀出插花絕技，一盆又一盆都有獨到品味，讓人感受美的洗禮，「生命變得不一樣！」

王惠美感謝農委會補助力挺農友，也謝謝農糧署中區分署

、農改場、各農會及花卉合作社等幫忙，未來希望民眾多多選購彰化縣優質花卉品項，也歡迎各大企業大量採購，一起為彰化優質的農產品加油打氣。民眾可直接到永靖、田尾等產地採購，也可透過網路電商平臺小三美日之彰化優鮮專區選購。

農委會農糧分署長楊宏瑛表示，繼之前用花卉布置彰化縣內8個火車站讓人眼睛一亮，這次藉由將花藝美學向下扎根，讓孩子瞭解到彰化是重要的花卉產地，並藉由從小學習花的美學，增加生活情趣，提昇生活品質。

台中農改場場長紅曦指出，彰化花卉品質佳，縣府一系列推廣活更提高國內外的知名度，讓彰化花卉永續經營。

(中時 )