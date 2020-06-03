台灣高鐵公司今日再宣布，因應疫情趨緩旅客增加，自6月8日起增開周一至周五下午通勤時段7班次北上列車，另考量6月5日至7日部分時段車次熱銷，甚至部分區間已無可售座位，將規劃增開12班次列車。高鐵日前才因為推出大學生優惠，被批是暗助6月6日的罷韓投票，這次又在周末增班，再度引來質疑。

高鐵表示，經檢視運能調度狀況，已提前自5月25日起陸續波段性增班，自6月30日起大幅增班，即由5月18日起實施「短期班表」之每周828班次列車增加至949班次。另經檢討旅客需求，將自6月8日起，增開周一至周五下午通勤時段7班次北上列車。

同時，考量6月5日至7日部分時段車次熱銷，甚至部分區間已無可售座位，規劃增開12班次列車，以加強服務旅客。上述增開車次自6月4日凌晨零時起開放預購，各車次並配置3至5節自由座車廂。

高鐵強調，觀察近期旅運狀況，發現自5月下旬以來，旅客日漸增加。故高鐵公司依旅客需求啟動增班計畫，端午疏運後的6月30日起，將大幅增班至每周949班次列車。

(中時 )