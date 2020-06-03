財政部資料統計 3-4 月期的統一發票共開出 11 張特別獎、16 張特獎，而雲端發票專屬獎則是有 15 組百萬元獎。發票存摺的中有一名使用者對中千萬特別獎，另一名則是獲得雲端專屬百萬獎。

發票存摺資料顯示，該張千萬特別獎是在統一超商泰滿門市，購買15 元的檸檬茶對中了一千萬元特別獎，是本期消費金額最小的千萬得主。另一張雲端發票專屬百萬獎則是花1,429 元繳交遠傳電信費幸運獲獎，兩人的消費時間分別是晚上八點到九點之間以及下午五點到六點之間，也是民眾的消費高峰期。

有沒有哪一個時段消費更容易中大獎呢？就讓發票存摺透過大數據告訴大家。3-4 月份發票存摺共有四千五百萬張紙本與雲端發票存入，其中開出最多張中獎發票的時間點介於中午十二點到一點以及下午五點到晚上八點之間。反映出大部分民眾消費時間集中在這兩個時段，也就是所謂的消費高峰期，開出的發票數多，中獎的發票數自然也會比較多。

有趣的是，發票存摺發現這期發票中獎機率最高的時段並非是消費高峰期，而是比較少人消費的晚上十一點到午夜十二點以及凌晨一點到兩點之間，這兩個時段的中獎率比其他時段平均中獎率高，也就是說夜貓子們這期發票中獎率比一般人高唷！

大家也不妨回去看看自己中獎的發票是不是真的在熱門時段消費？發票存摺獨有的「消費分析」功能可以讓使用者清楚看到自己每一個時段的消費次數，幫助了解自己的消費習慣。最後，發票存摺也提醒大家，不論是消費金額或是消費時間都是機率問題，並沒有絕對。提升中獎率的辦法只有一個，就是多多使用雲端發票，也許下一期百萬雲端發票專屬獎幸運得主就是你！

(工商 )