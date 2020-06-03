懷舊熱持久不退，過去的音樂產品一直獲音樂愛好者支持。台北一家以「沒有新歌」為概念的唱片行為紀念營業滿六周年，1日在粉絲頁以「頭已洗下去」為題發文，發文向顧客們致謝，也對新冠肺炎疫情期間能夠倖存表示珍惜，獲不少老主顧留言鼓勵。

經典名曲：陳芬蘭〈月亮代表我的心〉。（沒有新歌的唱片行提供）

店長提及6年來周邊店家頻繁更迭，數度令他做足「退場」心理準備，疫情爆發時更做了最壞打算。他之前受日本雜誌邀文、討論「靠音樂維生的人生選擇題」時文中坦言「唱片行現在還是赤字狀態，至少還有兩百萬台幣的錢坑。」網民惡行也令他心累，但網上搜專輯或藝人時，常見該店FB的相關介紹貼文最先顯示於結果，令他欣慰與充滿成就。

新粉絲朝聖「回憶殺了又殺」

發文獲超過60個留言，多為表達恭喜與對店家的感謝，當中有人表示只要唱片行能經營下去，他可以不要店家提供紙袋、不用耗費成本的贈品，也有人看到發文後特地前往「朝聖」表示「店家雖不大，卻十足溫馨，在裡頭被回憶殺了又殺。」

而先前有網友整理了2020年全台所有實體唱片行資料，該店也被列入其中，店長表示榮幸，也語重心長：「很多更用心的唱片行，會在你還來不及『下次去逛』之前，就已無奈把鐵門拉下。」他盼喜愛音樂的朋友「若可以的話，請把『逛唱片行』、『買實體唱片』跟『戴口罩』一起列為你的生活新習慣好嗎？謝謝你。」

(中時 )