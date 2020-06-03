「中火安全衛生家族」旗下包括轄內20餘家中小企業公司，以台中發電廠擔任核心企業，由勞工局指派專責人員協助。（盧金足攝）

台中市政府勞工局3日協助台中發電廠成立「中火安全衛生家族」，由台中發電廠擔任「領頭羊」，引領及分享職業安全衛生作為，擴大職場安全衛生聯合照護網絡，共同為台中市減災、降災及零職災目標努力。

勞工局長吳威志擔任見證人表示，市府推動「法遵訪視」策略，強調以輔導代替檢查，主動協助中小型及微型企業認識、接受並主動遵循安全衛生政策，改善不安全工作環境。

同時促進職場「安全衛生家族」成立，廣邀台中市國營事業所屬事業體及優良工安文化企業，擔任家族核心角色，協助同質性、同脈絡的中小型或微型企業組成交流家族，共同分享、精進安全衛生觀念與主動作為，讓台中市職業安全茁壯成長。

吳威志說，「中火安全衛生家族」旗下成員包括轄內20餘家中小企業公司，以台中發電廠擔任核心企業，由勞工局指派專責人員協助，為期至少3年讓大廠分享經驗，助小廠學習成長；家族內也定期舉辦教育訓練、安全衛生輔導及實地參訪等活動。

並由勞工局持續提供工安診斷、臨場輔導與輔導改善、法規諮詢等多元服務管道，協助企業安全衛生輔導改善，帶領台中市職場安全衛生朝向零事故、零職災目標邁進。

(中時 )