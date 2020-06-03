罷韓投票倒數計時，台南市議會民進黨團3日舉行「台南高雄手足情、齊心罷韓同舟濟」記者會，公開表態力挺罷韓行動，還列舉罷韓10大理由，指韓有「5個不顧、5個成性」，呼籲全台高雄人大團結，6月6日「返鄉投票、共寫歷史」。

對此，國民黨團書記長王家貞反諷說，民進黨動用國家機器違反行政中立原則，集結所有力量不擇手段鼓勵大家回去投票罷韓，是怕韓國瑜做太好，還是怕氣爆案等種種不堪被揭露？

民進黨團總召邱莉莉、幹事長李宗翰、書記長林志展及王錦德、陳秋宏、楊中成、劉米山、鄭佳欣、沈家鳳、蔡筱薇、蔡蘇秋金、呂維胤、陳碧玉、李啟維、蔡旺詮等黨團成員批評，韓國瑜有不顧高雄、不顧經濟、不顧議會、不顧正業、不顧場合等5個不顧；以及親中成性、跳票成性、說謊成性、遲到成性、歧視成性等5個成性。

民進黨團指出，罷免權的神聖性，在於公民有權淘汰不適任的民選公職。從韓國瑜的10大缺失來看，他連續17年沒有上班，夜夜笙歌、紙醉金迷，整體精神及心智狀態都連帶影響工作態度，讓韓不僅欠缺擔任首長的格局與高度，甚至連基層職務都無法勝任。

邱莉莉表示，憲法保障公民擁有罷免權，讓公民面對失格失職的民代、公職，不用等到任期屆滿，期中就能祭出考核，確保民選公職戒慎恐懼行使選民賦予的權力；如果連韓國瑜這種荒腔走板的人選都無法罷免，無疑說明憲法保障公民的罷免權形同虛設。

(中時 )